Пляжный стиль: Костенко облачилась с двухлетней дочкой в одинаковые купальники на отдыхе

Анастасия Костенко еще несколько лет назад была соперницей Ольги Бузовой. Именно с ней Дмитрий Тарасов стал встречаться после развода с телеведущей. Девушка не раз подверглась критике со стороны поклонников Ольги, но в итоге доказала, что она верная и любящая жена. Уже два года живет в браке с футболистом и во всем его поддерживает. Она подарила ему дочек: Милану и Еву. Модель даже переехала с возлюбленным в Казань, где стал тренироваться в этом году.

больше по теме Костенко в белоснежном купальнике с накидкой из гипюра блеснула формами перед Тарасовым Бывший муж Ольги Бузовой отдыхает на Мальдивах.

Тарасов каждый год вывозит семью на море. На этот раз они приехали на Мальдивы. После вторых родов прошло меньше года, но Костенко уже вернулась в форму. Она старается заниматься спортом и часто составляет мужу компанию в спортзале. Девушка любит стиль family look, поэтому она не удержалась и купила одинаковые купальнике себе и двухлетней дочке. На новом фото Костенко позировала на пляже в бирюзовом наряде для купания с маленькой наследницей Миланой.

«Для меня стало открытием — инновационные умные купальники», — отметила девушка.

Она призналась, что ее наряд на теле становится прозрачным для лучей солнца, быстро сохнет и позволяет получить ровный загар. Ранее такой купальник также демонстрировала Агата Муцениеце. Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Костенко и ее пляжным образом. Но нашлись и те, кто раскритиковал фигуру девушки. «Вау. Такое теплое фото», «Как можно родить двоих деток и остаться в такой прекрасной форме?», «Вот это ноги», «Слишком худая», «Прям ноги-палочки», «Прям ходули, ну покушайте же», — стали комментировать пост подписчики.

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