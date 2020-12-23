Пляжный стиль: Костенко облачилась с двухлетней дочкой в одинаковые купальники на отдыхе

Анастасия Костенко еще несколько лет назад была соперницей Ольги Бузовой. Именно с ней Дмитрий Тарасов стал встречаться после развода с телеведущей. Девушка не раз подверглась критике со стороны поклонников Ольги, но в итоге доказала, что она верная и любящая жена. Уже два года живет в браке с футболистом и во всем его поддерживает. Она подарила ему дочек: Милану и Еву. Модель даже переехала с возлюбленным в Казань, где стал тренироваться в этом году.
Тарасов каждый год вывозит семью на море. На этот раз они приехали на Мальдивы. После вторых родов прошло меньше года, но Костенко уже вернулась в форму. Она старается заниматься спортом и часто составляет мужу компанию в спортзале. Девушка любит стиль family look, поэтому она не удержалась и купила одинаковые купальнике себе и двухлетней дочке. На новом фото Костенко позировала на пляже в бирюзовом наряде для купания с маленькой наследницей Миланой.
«Для меня стало открытием — инновационные умные купальники», — отметила девушка.
Она призналась, что ее наряд на теле становится прозрачным для лучей солнца, быстро сохнет и позволяет получить ровный загар. Ранее такой купальник также демонстрировала Агата Муцениеце. Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Костенко и ее пляжным образом. Но нашлись и те, кто раскритиковал фигуру девушки. «Вау. Такое теплое фото», «Как можно родить двоих деток и остаться в такой прекрасной форме?», «Вот это ноги», «Слишком худая», «Прям ноги-палочки», «Прям ходули, ну покушайте же», — стали комментировать пост подписчики.
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