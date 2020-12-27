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Костенко нарядилась в цветочное бикини, похваставшись стройностью

Модель с семьей отдыхает на Мальдивах.

Костенко нарядилась в цветочное бикини, похваставшись стройностью
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Всего десять месяцев назад Анастасия Костенко стала мамой во второй раз, но довольно быстро пришла в прежнюю форму. Стройной фигурой она хвастается, наслаждаясь отдыхом на Мальдивах, куда прилетела вместе с дочками и мужем-футболистом.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Накануне хейтеры обвинили Настю в том, что она якобы позирует на курорте в старом купальнике, обработав его цвет в фоторедакторе. Теперь модель решила запечатлеться в другом бикини. В своем микроблоге она позировала в цветочном наряде небесно-голубого оттенка.

Напомним, что накануне супруг Анастасии – Дмитрий Тарасов покинул ряды казанского футбольного клуба «Рубин». Именно в столице Татарстана модель стала ведущей программы о хоккее в сентябре этого года.

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