Семейная идиллия: Наталья Водянова и Антуан Арно погуляли на природе с питомцами

Модель решила показать, как новый член их семьи освоился на новом месте. Пес Кофе уже полюбил главу дома — французского бизнесмена.

Наталья Водянова уже девять лет счастлива в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. Лишь два года назад он сделал предложение руки и сердца избраннице, но она хранила это в секрете. В этом году влюбленные хотели устроить пышную свадьбу, но в итоге просто расписались в мэрии, так как из-за пандемии не смогли закатить праздник. Они живут в просторном особняке в Париже вместе с пятью детьми.

Наталья воспитывает Лукаса, Неву и Виктора от первого брака. А от Арно она родила сыновей Максима и Романа. Недавно девушка устроила им путешествие по России. Старшие наследники модели увидели настоящий ледокол, заснеженный Мурманск и красивые улочки Выборга. Теперь они вернулись домой, где отметили католическое Рождество. Зимой у них дома появился новый член семьи — щенок по кличке Кофе.

Теперь Водянова с радостью гуляет с собакой. Как оказалось, не против прогулок и ее кот Галилео, который живет с ней уже давно. Накануне модель засняла четвероногих друзей, когда гуляла по лужайке с Арно и детьми. Щенок резвился в траве, бегал и простил внимания у мужа модели.

«Наш Галилей присоединился к нам во время долгих прогулок по сельской местности. Вы когда-нибудь видели такое?» — поинтересовалась девушка. «Кофе знает, что нужно держаться подальше от босса Галилео», — призналась она.

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