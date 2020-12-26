«Беспроигрышный вариант»: Водянова, Топурия и другие звезды выбрали стильный новогодний макияж

О том, как быть самой модной и неотразимой в новогоднюю ночь, а также избежать неловких ситуаций, рассказала визажист международного уровня Анастасия Амирханова.

Новый год это время, когда девушки хотят выглядеть безупречно. Ранее звездные стилисты рассказали, какое платье лучше выбрать для празднования главной ночи. Но не стоит забывать, что основным штрихом в образе может стать именно макияж.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro о самом удачном мейк-апе рассказала международный визажист Анастасия Амирханова.

Модный макияж

Отметим, что эксперты выделяют несколько трендов в макияже: широкие стрелки, алые чувственные губы, лиловые, розовые и красные тени, а также образы в винтажном стиле. Одной из тех, кто алые губы демонстрирует очень часто, является модель Наталья Водянова.

«У Водяновой, Алсу, Бони и Топурии удачный макияж. Водянова всегда будет накрашена удачно. Ее фишка — это яркие губы при прозрачных глазах, даже если она делает коричневый смоки, губы удачные. В ее случае яркие губы беспроигрышный вариант», — высказалась эксперт.

А вот певица Алсу яркий макияж выбирает для выступлений. У нее в образах можно заметить стрелки и нюдовые губы, что крайне актуально в этом сезоне.

«Она вообще богиня просто макияжа. У нее всегда все красиво выдержанно, элегантно и без изъянов», — подчеркнула визажист.

Виктория Боня даже обучает красивому макияжу и берет уроки у топовых визажистов. Она любит придавать губам объем, используя несколько помад и карандаш.

«Боня выглядит супер-пупер. Она выглядит очень круто. Когда над ней работают профи, то это вообще топчик. Ее деликатно красят без хитростей», — поделилась Анастасия.

Многие восхищаются стилем Кети Топурии. Певица предпочитает не следить за трендами, а носить то, что ей нравится. Это касается и макияжа. Она подчеркивает свою красоту, выбирая нежный тон губ и выделяя глаза карандашом и тенями.

«Топурия чаще всего классический макияж. Она всегда делает растушевку на глазах темно-коричневого цвета, поэтому оставляет светлые губы. У нее стандартный макияж, если сравнивать с креативом на съемках. У нее все очень спокойно, даже губы в яркий цвет она красит редко. Нестандартный макияж для нее — темные глазки», — пояснила эксперт.

Модель Елена Перминова за годы работы научилась сама себя красить и создавать простые и броские образы. Недавно она показала свой идеальный макияж для Нового года. Девушка использовала блестки для век, которые есть в списке трендов, и алую помаду.

«У Перминовой очень круто смотрится красные губы с блестками. Просто блестит веко, сияет, реснички поставлены, румяна и красные губы. В ее варианте, также как и с Водяновой, это прям классика. У них похожи типажи и безумно идет, дает вечерний вариант. Им можно ничего не делать, просто накрасить яркую помаду и чуть-чуть больше туши добавить — вот и вечерний образ», — рассказала Амирханова.

Певица Валерия отметила 52-летие, но она не боится экспериментировать и одеваться в молодежном стиле. Макияж артистка тоже порой делает необычный. Она показала пример, как можно удачно сочетать красные тени с нарядом.

«У Брежневой и Валерии креатив прет! У Валерии удачный макияж под платье. Экстравагантно все, по стилизации он удачный. Но если бы у нее было другое платье, она бы не сидела в кресле жюри, то это было бы ужасно. За счет того, что у нее креативное платье, под это платье идеально подошли красные веки. Это стиль, поэтому это круто, попали в точку», — отметила визажист.

Вера Брежнева создает свою косметику и, конечно, умеет краситься. Певица обожает «естественный» макияж, но на сцене ее можно увидеть и в более броский образах.

«У Веры тоже была съемка. Мы видим прическу с челочкой. Для съемки это very good. А если она так выйдет в свет, то это будет крайне странно. Возможно, что наряд дополняет макияж, но тут этого не видно», — высказалась эксперт.

Не модно

А теперь расскажем о том, какой макияж лучше не делать. Так, Юлия Барановская использовала стрелки, но подобрала неудачные тени. В итоге ее мейк-ап смотрелся странно.

«А теперь топчик отвратительного! Начнем с Барановской. У нее оранжевые тени. Возможно, что это были съемки, поэтому она выбрала такой вариант», — отметила Амирханова.

Регина Тодоренко тоже промахнулась с макияжем. Она не скрывала, что это был новый для нее опыт, так выделять глаза, но эксперт отметила, что лучше больше такой мейк ей не повторять.

«У Тодоренко пример, как делать вообще никогда не надо», — заявила визажист.

Ксения Бородина обожает яркие помады, часто красится на съемки в яркие оттенки и глаза. Однако очередной образ для работы оказался не совсем правильным.

«У Бородиной слишком вычурно. Фиолетовый карандаш, фиолетовое платье. Это вообще не очень», — призналась визажист.

Добавим, что вы можете экспериментировать с макияжем и при этом подчеркнуть свою индивидуальность. Используйте два акцента, блестки, нюд или стрелки серебристого, пастельного оттенков, можно добавить медного сияния или сделать макияж в стиле диско. Включите фантазию.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. С самого детства она тянулась к творчеству. В 2014 году решила пройти обучение и стать профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсах: красота на Волге, где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре «Roma Fashion Week» заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.

Смотрите также: