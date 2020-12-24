Водянова оделась с дочкой в бомберы Louis Vuitton для прогулки по Выборгу

Наталия Водянова не забывает про свою малую родину, хоть уже длительное время живет в Париже. Девушка построила карьеру модели, стала многодетной мамой и вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Она уже редко появляется на подиумах, но не пропускает Недели моды. Также манекенщица занимается благотворительностью. Но в этом году она большую часть времени проводит с детьми. Знаменитость даже устроила им русские каникулы.

В декабре Водянова привезла Лукаса, Неву и Виктора в Москву. Потом семью ждали приключения в Мурманске, где они увидели настоящий ледокол и оказались в горах. Позже модель погуляла по острову Кижи в Карелии и посетила горный парк. А вот 23 декабря они добрались до Выборга, который считается одним из самых красивых городов в России. Там есть не только храмы, но и занимательные музеи.

Сначала Наталья прогулялась по городу с наследниками. Примечательно, что она оделась в одном стиле с дочкой. На модели были черные джинсы клеш, свитер с высоким горлом и теплы горнолыжные ботинки, а также бомбер черного цвета Louis Vuitton. Нева тоже была в бомбере люксового бренда, но золотого цвета. Ее наряд состоял из молочного свитера, голубых джинс и ботинок, как у мамы.

«Ваша ледяная принцесса», — написала Водянова под фото дочки.

Они пришли в музей, где стоял настоящий трон, а сыновья Натальи смогли примерить рыцарские доспехи. Модель повеселилась вместе с наследниками.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. В Выборге мы простились с нашей дорогой командой. Будем очень скучать, ребята, но надеемся на новые встречи и приключения в новом году», — написала звезда.

Она не скрывала, что участвует в съемках проекта, который будет показан в 2021 году. По всей видимости, Новый год Водянова уже отпразднует дома с Арно и всеми детьми. Напомним, что младших сыновей Романа и Максима она с собой в поездку брать не стала.

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