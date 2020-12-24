Вернулась домой: Наталья Водянова в сливочной вышиванке запечатлелась у нарядной елки в Париже

Модель в канун католического Рождества поздравила друзей с праздником. Она только вернулась из поездки по России с детьми. Девушка предстала в своем особняке.

Наталья Водянова не скрывает, что обожает праздники. Она каждый год готовится к Новому году. На этот раз в декабре девушка устроила своим детям поездку в Россию. Она взяла с собой старших наследников от первого брака: Лукаса, Неву и Виктора. Они побывали в Москве, Мурманске, Карелии и на днях оказались в Выборге. Модель прогулялась по заснеженным улочкам, посетила храмы и музеи.

больше по теме Водянова оделась с дочкой в бомберы Louis Vuitton для прогулки по Выборгу Модель побывала в одном из самых красивых городов России с наследниками в рамках русских каникул.

Ранее Наталья рассказала, что поездка была организована в рамках нового проекта. Сериал про их путешествие покажут в 2021 году. Она успела вернуться домой в Париж, где ее ждал муж Антуан Арно и младшие дети Роман и Максим. Девушка успела оказаться в кругу родных накануне католического Рождества. Водянова по такому случаю нарядилась в платье вышиванку сливочного цвета с красным орнаментом. Она позировала у нарядной елки, у основания которой были помещены коробки с подарками.

Главный символ Нового года был украшен игрушками и шарами в алых тонах.

«Счастливого Рождества всем нашим друзьям, у которых сегодня праздник», — написала звезда.

Многие поклонники восхитились не только красотой многодетной мамы, но и ее нарядной елкой. «Прекрасная фея», «Платье супер. Все руки не доходят, купить вышиванку, так хочется», «Приятно видеть что вы одеваете платья в фольклорном стиле. Это больше чем мода», «Русская красавица», «Прекрасная атмосфера вокруг, и этот вышитый наряд превосходный», — прокомментировали пост подписчики.

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