«Этот год был таким тяжелым»: Джонни Депп выразил надежду на светлое будущее

Актер, которому в 2020-м изрядно досталось и без коронавируса, написал позитивный пост в социальной сети.

2020 год был очень сложным для голливудского актера Джонни Деппа и без всякого коронавируса. Его затянувшийся суд с бывшей женой Эмбер Херд, в котором оба супруга обвиняют друг друга в побоях, похоже, начал склоняться к победе женщины. По крайней мере, суд в Лондоне против таблоида The Sun 57-летний артист проиграл, а там в ходе заседания было подтверждено несколько фактов агрессии Джонни в отношении своей второй половинки.

И несмотря на то, что множество друзей и фанатов поддерживают Деппа, он стал терять дорогостоящие контракты. В частности, лишился злодейской роли в кинофраншизе «Фантастические твари», а в «Пиратах Карибского моря» его больше не хотят видеть, хотя он был там главной звездой.

После проигрыша дела в Лондоне Депп почти не делал постов в Instagram, но 27 декабря «ожил» и написал светлое и позитивное обращение к своим фанатам.

«Этот год был таким тяжелым для многих. Впереди лучшие времена. Всех с праздником! Мои любовь и уважение ко всем вам. Навечно», — выдал Джонни.

В качестве фото он прикрепил снимок с музыкантом Шейном Макгооуэном, кстати, так же известным дебоширом и любителем алкоголя. Оба мужчины снялись в документальном фильме Crock of Gold, который продюсировал Депп.

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