«Ты ударил ее несколько раз»: Джонни Деппа официально обвинили в избиении Эмбер Херд

Джонни Депп опроверг утверждения о том, что он ударил свою жену Эмбер Херд во время домашнего спора. В минувшую среду, 8 июля, актер был подвергнут перекрестному допросу в зале суда Лондона.

Напомним, 57-летний Депп подал в суд на газету News Group Newspapers (NGN), материнскую компанию американского таблоида The Sun, за клевету. Звезде не понравилось, что его назвали «избивающим жену».

Во время второго дня показаний Депп был обвинен в физическом насилии над Херд, после того как она посмеялась над одной из его татуировок. Саша Васс, адвокат компании Sun News Group Newspapers (NGN), сообщил суду, что у Деппа ранее была татуировка, которая гласила Winona Forever («Вайнона навсегда») в честь его бывшей невесты Вайноны Райдер, сообщает издание The Guardian. Позже Депп изменил татуировку, чтобы получилось Wino Forever («Алкаш навсегда»), сообщил адвокат суду.

По словам Васса, Херд смеялась над этой татуировкой, за что Депп ударил ее по лицу.

«Ты ударил ее несколько раз, потому что после первого удара она не отреагировала и просто смотрела на тебя, что еще больше разозлило тебя, и ты ударил ее снова», — заявил адвокат Саша Васс.

Депп опроверг все утверждения, заявив суду, что эти утверждения «явно не соответствуют действительности» и «некорректны».