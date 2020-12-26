Постройневшая Долина в кожаных брюках и молочном жакете выступила на юбилее Маргулиса

Певица предстала в новом образе. Она спровоцировала слухи о том, что сменила стилиста.

Лариса Долина никогда не боялась экспериментов. Знаменитая джазовая певица всегда отличалась своей элегантность. При этом она не скрывала, что несколько лет назад стала бороться с лишним весом. Ей удалось прийти в форму, несмотря на карантин. Именно во время самоизоляции многие артисты наоборот поправились. А вот 65-летняя Долина проводила время на даче с внучкой и дочкой Ангелиной. Она также проводила онлайн уроки для своих студентов.

Осенью Долина стала ездить на фестивали. Она появлялась то в элегантных платьях с декольте, то облачалась в косуху и массивные ботинки. Поклонники заметили, что стиль артистки стал меняться. Она все чаще теперь отдает предпочтение более молодежным образам. Так на днях певица выступила в кожаном платье-жакете на шоу «Вечерний Ургант». А также звезда сделала дреды. В похожем аутфите она пришла на юбилей Евгения Маргулиса.

Певцу исполнилось 65 лет, поэтому он собрал гостей. Лариса Александровна в кожаных брюках и молочном жакете спела для гостей и именинника. Она повеселилась с коллегами. Поклонники в свою очередь поразились тому, какая артистка стала стройная.

«Вот зажигают то, молодцы!!! Лариса Александровна огонь», «Как же это круто», «Лара, просто… с ума сойти!!!», «Какой кайф! Драйвов то как!», «Лариса, потрясающая», «Как похудела Долина», «Уже талия есть, вот это преображение», «Ого, какой наряд, какие дреды», «Лариса Александровна дает жару», — стали комментировать кадры подписчики.

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