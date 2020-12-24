По-молодежному: Лариса Долина в кожаном платье-жакете и ботинках Prada пришла к Ивану Урганту

Лариса Долина является одной из самых известных джазовых певиц в России. Многие восхищаются ее вокалом. Артистка преподает в институте студентам и участвует в мюзиклах. Она нечастый гость на светских мероприятиях, но в этом году Лариса Александровна успела соскучиться по сцене за время карантина. Осенью она ездила в Крым на разные фестивали, а теперь активно участвует в новогодних съемках.

Недавно Долина появилась на «Песне года» в серебристом платье свободного кроя. Она удивила поклонников своей постройневшей фигурой. А на «Золотом граммофоне» певица даже сделала акцент на талии, надев черное платье. Зрители были удивлены тому, как молодо выглядит артистка в свои 65 лет. Теперь она сменила имидж. Накануне Лариса Александровна побывала на съемках «Вечернего Урганта».

На этот раз она выбрала молодежный стиль. Певица облачилась в кожаное платье-жакет и лосины. Массивные ботинки Prada, как у Ани Лорак и Ксении Бородиной, дополняли монохромный образ. Долина сделала броский макияж и объемную прическу в виде тонких дредов. Она спела с группой Burito трек «Капкан». В новогодней студии на шоу Ивана Урганта они порадовали публику лирической композицией.

Поклонники вновь одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что она выглядит роскошно. «Образ прям рокерский!», «Круто», «Какая она красивая», «Вот это образ», «Ларисе все идет», «Такая стройная стала», «Ножки шикарные», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что новый выпуск «Вечернего Урганта» выйдет в эфир на Первом канале 24 декабря в 23:20.

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