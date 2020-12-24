В одной цветовой гамме: Алсу в мятном платье на запах позировала с Димой Биланом

Алсу редко появляется на публике. В этом году она стала одной из первых, кто самоизолировался дома. Певица занималась домашними делами и проводила время с детьми. Она даже научилась снимать видео для «ТикТока». Начиная с осени в звездных кругах стали активно проходить вечеринки, но артистка предпочитает на них не появляться из-за пандемии. Но теперь она с радостью вспоминает, как веселилась раньше.

Так, 24 декабря свой день рождения отмечает Дима Билан. Победителю «Евровидения — 2008» исполнилось 39 лет. С самого утра он стал принимать поздравления. Алсу не забыла написать теплы слова коллеге. Она даже поделилась снимком, на котором с ним зажигательно танцует. Кадр был сделан на съемках клипа. Тогда они оделись в одной цветовой гамме. Девушка предстала в атласном платье на запах мятного цвета, а Дима — в костюме.

«С днем рождения, дорогой!» — написала звезда.

К слову, вскоре поздравила артиста и Ани Лорак. Она тоже нашла архивное фото с именинником. Певица позировала с ним в шелковом платье-бюстье голубого цвета. Она пожелала певцу быть счастливым.

Поклонники тоже одарили Диму теплыми словами. Многие отметили, что ждут от него новых хитов. В этом году он получил сразу два «Золотых граммофона». Артист живет в новом доме, где уже украсил елку.

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