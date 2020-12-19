Стильный монохром: Алсу облачилась в шелковый костюм с брюками палаццо

Алсу всегда отличалась элегантностью. Девушка большую часть жизни выступает на сцене. С юного возраста к ней пришла слава, поэтому она всегда находилась в центре внимания. Певица научилась выглядеть стильно. Она всегда тщательно подбирает себе наряды для выходов в свет и обычных прогулок с подругами. Артистка следит, чтобы даже концертные наряды не были слишком короткими, так как избегает даже намека на вульгарность.

В этом году Алсу стала еще ближе со своими детьми. Она воспитывает четырехлетнего сына Рафаэля, а также дочек: 14-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу. Во время карантина певица часто снимала видео с девочками и даже стала одеваться в сними в одном стиле. Молодежные луки хорошо смотрелись на артистке, но она все же отдает предпочтение более сдержанными нарядам. Так оказалось, что даже дома девушка выглядит безупречно.

На новых фото Алсу примерила обновки. Она облачилась в шелковый костюм, состоящий из футболки и брюк палаццо. Многодетная мама позировала дома, демонстрируя всю красоту своей фигуры. Несмотря на то, что монохромный лук имел свободный крой, артистка смотрелась в нем хрупкой.

Многие поклонники восхитились домашним образом знаменитости, одарив ее комплиментами. «Очень красивая!», «Вау, какая красивая», «В таком наряде можно не только дома ходить», «Стильная такая», «Алсу такая молодая, не верю, что ей 37 лет», «Красотка мама, вот это образ», «Такая элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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