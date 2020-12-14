Дима Билан узнал, где можно раздобыть снега на Новый год, если погода не подарит зимнюю сказку

Певец обратиться за помощью к одному из участников конкурса талантов «Синяя птица».

13 декабря в программе «Синяя птица» на канале «Россия 1» произошло новогоднее чудо, хотя, речь идет, скорее, о химическом опыте. Один из участников детского конкурса талантов сумел порадовать звездное жюри не только своими творческими достижениями, но и научными познаниями.

12-летний пианист из подмосковного Троицка Николай Бирюков вышел на сцену, чтобы блистательно исполнить на фортепиано сюиту Георгия Свиридова «Время, вперед!» Однако, виртуозная игра — это не все, чем мальчик мог покорить жюри и зрителей. Когда ему дали дополнительную минуту для импровизации, он оставил клавиши и взял в руки химическую колбу. Смешав реагенты, юноша получил снег, чем подарил звездам новогоднее настроение.

«Если снега на Новый год не будет, мы попросим Колю сотворить его», — сказал сидящий в жюри Дима Билан.

Отметим, что юные участники конкурса талантов регулярно удивляют жюри и зрителей чем-нибудь неожиданным.

Смотрите новые выпуски «Синей птицы» каждое воскресенье, в 18:15, на телеканале «Россия 1».

Смотрите также: