«Готовлю драники»: Наталья Подольская в черном джемпере с белым фартуком провела день у плиты

Певица совместила приятное с полезным. После рождения второго ребенка жена Владимира Преснякова стала чаще делиться радостными моментами из своей жизни.

Наталья Подольская до недавнего времени растила только сына Артемия. Однако в этом году в звездной семье произошло пополнение. Теперь у девушка два сына. Осенью она родила еще одного малыша, который получил имя Иван. Теперь вместе с Владимиром Пресняковым артистка заботиться о наследниках. Она признавалась, что ее жизнь изменилась. Девушка не скрывает, что порой ей приходится непросто, но она знает, что этот период быстро закончится.

Накануне Наталья позволила себе выйти в свет. Она вместе с мужем и старшим сыном побывала на новогодних съемках. Певица выбрала золотое платье с многослойной юбкой для такого случая. А вот вечером Пресняков сводил жену в ресторан на набережной. Они насладились красивым видом на вечернюю Москву и съели пиццу. 23 декабря Подольская снова не усидела дома. Она отправилась на съемки кулинарного шоу.

Артистка сняла видео, пока ехала в машине. Она предстала в пальто с модным принтом «гусиная лапка». Девушка пребывала в хорошем настроении.

А вот потом Подольская оказалась на просторной кухне. Она переоделась в черный джемпер и белый фартук. Девушка жарила на сковородке блюдо из тертой картошки и пела песню. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

«Готовлю драники и пою „Купалинку“», — написала звезда.

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