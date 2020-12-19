Пока малыш спит: Подольская позировала в вязаном комплекте из свитера и шортов

Наталья Подольская и Владимир Пресняков недавно стали молодыми родителями. Певица родила пятилетнему сыну Артемию братика, которого назвали Иваном. Мама с папой уже покрестили кроху, и теперь певица показывает малыша онлайн поклонникам чаще.

Недавно Подольская призналась, что скучает по мероприятиям и выступлениям. А наряжаться ей теперь некуда, разве что на кухню. Или встречать гостей. На этот раз, пока малыш Ванечка спит, певица решила устроить фотосессию.

Красавица позировала на лестнице в вязаном костюме, состоящем из свитера и шортов. На ногах – уютные и теплые тапочки.

«Тапули огонь», «Красотка, домашняя и пушистая», «Наталья приятно смотреть!», «Наташенька вы очень красивая женщина!!!», «Красавица», — пишут поклонники.

К слову, в семье Подольской и Преснякова к встрече Нового года готовы. Звезды не только нарядили елочку, но и украсили фасад особняка рождественскими гирляндами.

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