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«А вот и мой золотой граммофон»: Подольская показала малыша Ванюшу

Певица поделилась снимком с крещения сына.

«А вот и мой золотой граммофон»: Подольская показала малыша Ванюшу
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Этой осенью Наталья Подольская, которая уже 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, во второй раз стала мамой. Малыша назвали Ваней. На днях звездное семейство решило крестить сына. Снимком из храма Наталья поделилась в своем Instagram.

«А вот и мой золотой граммофон в этом году. Крестили Иоанна нашего», — подписала фото Подольская.

Напомним, что у Натальи и Владимира есть старший сын – пятилетний Артемий. Кроме того, у музыканта есть взрослый сын от предыдущих отношений с Кристиной Орбакайте – Никита. Он со своей женой, моделью Аленой Красновой также был на крещении своего сводного брата.

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