Тренд на меха: Ирина Пегова в черной шубе и приталенном платье миди посетила светский ужин

Ирина Пегова редко посещает светские рауты. Минувшей осенью она была занята, так как участвовала в шоу «Ледниковый период». Съемки в этом проекте были сложными для девушки из-за больших физических нагрузок. Однако она смогла дойти до полуфинала. В декабре график актрисы стал более свободным, поэтому она успела съездить в Санкт-Петербург, а также на свою родину — в город Выкса. Но на днях звезда вернулась в Москву.

По словам Ирины, она активно занимается покупкой подарков. Девушка ранее отметилась в алом пальто на Красной площади. А вот 22 декабря актриса увиделась с друзьями. Они решили поужинать в уютном иглу на крыше The Ritz-Carlton. Пегова для такого случая облачилась в серое приталенное платье миди и черную шубу. Она с радостью пообщалась с телеведущим Максимом Шарафутдиновым, светской львицей Екатериной Одинцовой и дизайнером Эммой Салимовой. Также побывал в ресторане и Андрей Григорьев-Апполонов.

«Всем передаем предновогоднее настроение! Если сами его не поднимем, оно и не поднимется. Благодарю Екатерину, что всех нас собрала за ужином», — отметила Эмма.

Они много фотографировали и беседовали. Примечательно, что не только Ирина пришла в шубе. Одинцова тоже покрасовалась в белых мехах. В этом сезоне многие звезды отдали предпочтение мехам.

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