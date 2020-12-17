«Минус 12 кг»: Ирина Пегова в лимонном пуховике отправилась в поездку с дочкой и племянником

Актриса показала, как она на машине решила добраться до родного дома. Многие поклонники отметили, что у девушки очень красивые родственники.

Ирина Пегова всю осень совмещала работу в театре и катание на льду. Она в очередной раз решила проверить себя, поэтому стала участницей шоу «Ледниковый период». В паре с Алексеем Тихоновым ей удалось впечатлить жюри высокими поддержками и отточенными элементами. В декабре у артистки появилось свободное время, поэтому она съездила в Санкт-Петербург, а также приняла участие в спектакле, где примерила роскошную шубу.

А вот 17 декабря у Ирины случилось радостное событие. Она встретила своего племянника Павла, который вернулся из армии. Молодой человек постройнел и возмужал. Актриса также взяла с собой дочку Татьяну. На машине они отправились в поездку. Своим ходом семья решила добраться до родного города Выкса. Пегова запечатлелась в лимонном пуховике с племянником и наследницей. Потом они стали вместе петь песни, а Павел сменил девушку за рулем.

«Дембеля! Дембеля! А кто у нас дембельнулся? Правильно, мой племянник, крестник Павел, Павлуша! Год армии… это много или мало? Долго или незаметно? За этот год минус 12 кг, тело искусано клопами, учебка в Кстово, служба в 4 танковой Кантемировской дивизии! Много впечатлений… Горжусь! Павлуша, я тебя поздравляю! Все! Забрали и едем домой! Выкса, встречай объятиями!» — объявила звезда.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Некоторые также отметили, что у нее очень красивый племянник. «Обожаю, вы такая естественная и клевая, просто красотка», «Ирина счастье и успехов вашему племяннику, хороший парень», «Какие вы красивые», «Молодец парень! Не откосил от армии!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что накануне встретил сына из армии Максим Виторган.

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