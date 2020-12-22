«Очень идет»: Пегова в приталенном алом пальто получила комплимент от австралийского актера

Коллега девушки по «Ледниковому периоду» ни смог не отреагировать на новый образ звезды. Сама актриса призналась, что купила новую сумку не только себе, но и дочке.

Ирина Пегова не скрывает, что ей было сложно участвовать в проекте «Ледниковый период». Девушка всегда отличалась нестандартной фигурой. Однако с помощью упорства, харизмы и помощи напарника Алексея Тихонова она смогла дойти до полуфинала шоу. Многие восхищаются тем, как свои недостатки актриса выдает за достоинства. Комплиментами ее одаривала даже Елена Исинбаева, которая оказалась одной из самых строгих членов жюри на проекте.

больше по теме Ирина Пегова в лимонном пуховике прогулялась по заснеженному лесу в родной Выксе Актриса приехала с дочкой домой, в Нижегородскую область.

До Нового года остается считанные дни, поэтому звезды активно готовятся, наряжают елки и покупают подарки. Пегова на днях уехала в родной город Выкса, но перед этим успела пошопиться в центре Москвы. 22 декабря она опубликовала фото, сделанное на Красной площади. Девушка позировала в алом приталенном пальто и модных сапогах на шнуровке. В трендовой обуви она подобрала объемную сумку на цепочке.

«Уже бегаете а поисках подарков? Я лично уже неделю вплотную занимаюсь этим вопросом! Могу подсказать… для Сестры заказывала сумку в итоге не удержалась приобрела себе 2 и дочке! И это это не жадность просто предновогодние скидки соблазнили», — призналась звезда.

Неожиданном комплиментом одарил Ирину австралийский актер Вольфганг Черни. Он стал одним из ее соперников на «Ледниковом периоде». «Красный тебе очень идет», — заявил артист. Поклонники оказались с ним согласны. Многие заметили, что она сильно похудела. «Девушка в красном!!! Вы так прекрасны», «Кажется вы немножко сбросили в весе? Выглядите потрясающ», «Ирина, вы просто невероятная! Талия есть!», «Глаз не оторвать от вас, красивая и нежная, будьте счастливы и здоровы!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: