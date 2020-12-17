Постройневшая Нетребко в платье на запах со шлейфом предстала с мужем в фешенебельном отеле

Анна Нетребко не скрывает, что любит свою работу. Она много гастролирует вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. В этом году артистка впервые за долгое время смогла провести дома не неделю, а несколько месяцев. Она разобрала гардероб и уделила время сыну Тьяго. Уже летом певица вернулась к путешествиям, а не так давно она побывала в России, где не только дала концерты, но и посетила музеи и выставки.

Теперь Анна вновь проводит время в Вене, где у нее есть квартира. На днях она нарядила сразу две елки и порадовала сына тем, что поставила полутораметрового щелкунчика в гостиной. Уже скоро артистку ждут концерты в Италии, а пока она побывала в фешенебельном отеле, где прошла праздничная съемка для рождественского эфира. Нетребко облачилась в платье на запах со шлейфом и глубоким декольте. Наряд серебристого оттенка дополнили туфли в тон.

Оперная дива собрала волосы и сделала вечерний макияж. А вот ее муж надел черный смокинг и водолазку. Они спели вместе в комнате, оформленной в алых цветах. Королевские апартаменты с мебелью из дуба и золотыми люстрами смотрелись роскошно.

«Пока свое счастливое лицо! Сейчас будем петь в этом красивом месте!» — похвасталась звезда.

Поклонники были очарованы не только красотой Анны, но и роскошным платьем в пол, которое она надела. Многие отметили, что артистка похудела. «Вы очень красивая, великолепная женщина», «Какая же вы крутая!! Стройная стали!», «Вы потрясающая, яркая!», «Браво!!! Как всегда — богиня», «Старость вам не грозит. С такой энергией. Анна — вы красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: