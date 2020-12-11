Королевский образ: Нетребко в черном шубе со шлейфом и широкими рукавами предстала на публике

Анна Нетребко не скрывает, что обожает путешествовать. В этом году артистка успела побывать во многих странах и объездить всю Италию. При этом она впервые три месяца провела дома в Вене во время карантина. Теперь певица с радостью работает. Недавно она снова приехала в Россию. Если в первый раз ей пришлось отменить концерты из-за болезни, то теперь она радует публику выступлениями с мужем Юсифом Эйвазовым.

Ранее Нетребко продемонстрировала несколько роскошных вечерних нарядов. Оперная дива является настоящей модницей, поэтому регулярно пополняет гардероб обновками. Девушка покупает наряды для выступлений, а также создает нетривиальные повседневные луки. Так, на днях она предстала в полушубке в бутике. Также в гостях у отца Анна не раз облачалась в плюшевое пальто из экомеха.

А 11 декабря артистка приехала в Вену. Целый день она провела в театре на репетиции. Неожиданно на сцене оперная дива предстала в черной шубе невероятной красоты с длинным шлейфом, высоким воротником и широкими рукавами с белым манжетами. По всей видимости, она играла царскую особу, так как ее образ дополняла корона. Вместе с Нетребко позировал ее муж Юсиф, облаченный в бирюзовый костюм.

«Этой мок красивый муж», — отметила звезда.

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