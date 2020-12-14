«Щелкунчик идет!»: Анна Нетребко в шелковой пижаме нарядила двухметровую елку с сыном

Анна Нетребко в этом году много путешествовала. При этом она тоже три месяца провела на карантине в Вене. Певица была рада, когда вернулась к гастролям. Примечательно, что она заболела коронавирусом, когда приехала в Москву.

Но спустя месяц артистка вернулась и все же дала концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Некоторые поклонники отмечали, что она даже стала выглядеть более стройной. Обычно католическое рождество звезда отмечает в Нью-Йорке, но в этом году ее ждут концерты в Тоскане.

больше по теме Королевский образ: Нетребко в черной шубе со шлейфом и широкими рукавами предстала на публике Оперная дива получила множество комплиментов.

Тем временем Анна начала готовиться к праздникам. Она любит не только наряжаться, но и делать красивым все, что ее окружает. Ранее артистка даже своими руками преобразила старую мебель в своей квартире в Вене. А 14 декабря она нарядила двухметровую елку. Нетребко облачилась в синюю пижаму с принтом в виде звезд.

«Начинаем» — похвасталась она.

Спустя несколько часов певица показала результат. На елке появились десятки игрушек. Анна использовала разные фигурки, а также шары. Рядом стоял олень с санями. Однако главным украшением стал метровый Щелкунчик, которого принес звезде друг. Ее сын Тьяго встретил «нового друга» в дверях.

«Скорее, Щелкунчик идет!», — подгоняла его мама. «Тиш, ну как тебе? Счастье», — резюмировала она.

По всей видимости, Анна решила все украсить в едином стиле. Она похвасталась бокалами с изображением Щелкунчика.

Поклонники восхитились вкусом Анны. Многие одарили ее комплиментами. Елка у оперной дивы получилась по-настоящему сказочная без излишеств.

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