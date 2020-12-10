Анна Нетребко в черном мини-платье и шубе с широкими рукавами отметилась в бутике

Анна Нетребко привыкла вести насыщенный образ жизни. Обычно певица большую часть времени проводит на гастролях. Она посещает разные страны, где успевает не только давать концерты, но и посещать музеи, выставки и базары. В этом году артистка смогла впервые за долгое время несколько месяцев провести дома из-за карантина. Лишь летом она вернулась к гастролям, объездив всю Италию, а недавно во второй раз оперная дива приехала в Россию.

В сентябре Анна переболела коронавирусом. Она была расстроена, что ее выступления отменились. Однако теперь артистка успела побывать в Москве на церемонии вручения премии имени Станиславского, а также выступить в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Каждый раз певица выбирает яркие образы для прогулок и появления на сцене. Недавно она предстала в платье в пол сливочного цвета, сыграв Татьяну из произведения «Евгений Онегин».

А теперь Нетребко поделилась кадром, на котором позирует в бутике с подругой. Певица предстала в черном мини-платье свободного кроя. Она дополнила наряд шубой из натурального меха с широкими рукавами.

К слову, с наступлением холодов многие звезды приобрели шубы: Ксения Бородина, Полина Гагарина и другие известные персоны.

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