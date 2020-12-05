«Мой котенок»: Наталья Подольская сделала фото с младшим сыном в домашней обстановке

Певица провела целый день на кухне у плиты, а потом уединилась с малышом.

Наталья Подольская уже 10 лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. Певица не скрывает, что счастлива с возлюбленным. У них подрастает пятилетний сын Артемий. А минувшим летом девушка рассекретила беременность. Она призналась, что очень хочет, чтобы Пресняковых было много. В конце октября артистка родила второго сына, которого назвала Иваном. И хоть поклонники мечтали, что у них будет дочка, пара не расстроилась появлению еще одного мальчика.

Теперь Наталья старается каждую свободную минуту уделять малышу. Она признавалась, что муж помогает ей. Пресняков приглядывает за детьми, когда ей нужно уехать. Также артист старается поддерживать возлюбленную, которая пока не вернулась в форму, поэтому влезает не во все наряды. Не так давно они сходили в ресторан на свидание. А вот в субботу, 5 декабря, Подольская провела на кухне у плиты несколько часов. Она предстала в мини-платье с рюшами. Артистка приготовила гуляш для родных. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

А вечером певица уединилась с младшим сыном. Наталья решила сделать фото с крохой на руках. Девушка предстала без макияжа. Она поцеловала в макушку ребенка.

«Мой котенок», — написала звезда. К слову, у Ивана отрасли волосы, что восхитило поклонников.

«Наташа, ты просто красотка! Платье волшебное», «Что ни фотка то босиком. Володя, обуйте жену!», «Господи, какой хорошенький малыш», «Уже такая шевелюра», «Такие очаровательные», «Очень красивая мама», «Иван такой кроха», «Вы переживаете прекрасные моменты», «Какая вы милая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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