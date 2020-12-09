С малышом на руках: Подольская появилась в церкви в рубашке оверсайз и голубой юбке макси

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Недавно она стала мамой во второй раз. Певица родила еще одного сына Владимиру Преснякову. Теперь пара растит не только пятилетнего Артемия, но и малыша Ивана. А от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у артиста также есть старший сын Никита. Как известно, звездная семья очень дружная. Пресняков во всем поддерживает возлюбленную и даже устраивает ей свидания, чтобы она могла развеяться в декрете.

Еще недавно Подольская ходила в гости с новорожденным малышом к сестре Юлиане. А теперь ему уже больше месяца, поэтому родители решили его покрестить. 9 декабря певица с мужем и детьми отправилась в церковь. Там был проведен обряд крещения малыша Ивана. На таинстве появились близкие и друзья семьи. Никита Пресняков пришел с женой Аленой Красновой, а сестра Натальи привела своих дочерей.

Для такого важного дня Подольская облачилась в белую рубашку оверсайз и шелковую юбку макси голубого цвета. Она также подобрала платок с узорами в тон. Невестка Преснякова-старшего запечатлела его жену с малышом на руках.

«Сегодня крестили нашего Ванечку», — отметила Алена.

А потом звездная семья отправилась в ресторан, где они отметили радостное событие, устроив застолье. За большим столом собралось больше 10 человек. У всех было хорошее настроение. Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие считают, что она уже вернулась в форму, так как наряд подчеркнул ее стройность.

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