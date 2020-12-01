«Не договариваясь»: Валерия встретила Алсу в рубашке и джинсах вместе с Абрамовым в ресторане

Иосиф Пригожин и его супруга не смогли сдержать радости, застав коллегу вместе с мужем в Atelier Robuchon.

Валерия и Иосиф Пригожин в середине осени улетели в ОАЭ. Они решила набраться сил и загореть перед предстоящими праздниками. За минувшие недели вместе с ними успел покататься на яхте Филипп Киркоров. Также артистка организовала съемки клипа, примерив смелые платья.

К слову, в 52 года она так молодо выглядит и обладает такой стройной фигурой, что ей могут позавидовать даже модели. А теперь супруги похвастались, что случайно встретили в ресторане Atelier Robuchon в Дубае знаменитостей и своих коллег.

В соцсети Пригожин опубликовал фото, на котором позировал с женой а также певицей Алсу и ее мужем Яном Абрамовым. По всей видимости, влюбленные тоже решили отдохнуть. Певица предстала в полосатой рубашке и джинсах, а ее возлюбленный — в голубой рубашке с развязанным галстуком-бабочкой. Валерия выглядела элегантно в черном платье с пышными рукавами. В одной цветовой гамме с ней оделся Иосиф.

«Как-то так, встретились не договариваясь», — отметил продюсер. «Неожиданные, приятные встречи — что может быть лучше?» — добавила Валерия.

Поклонникам редко удается увидеть Алсу с мужем. Многие отметили, что она очень молодо выглядит, а бизнесмен похудел. Пара получила сотни комплиментов. «Алсу с мужем лет на 30 выглядят», «Две прекрасные пары», «Да, мужчины хорошеют с возрастом (это я про мужа Алсу)», «Приятная встреча в Дубае», «Какие красивые и счастливые», «Алсу такая хорошенькая», «Ой, неужели с Яном отдыхает. Очень гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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