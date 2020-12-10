Изысканный стиль: Гагарина в черной лисьей шубе запечатлелась в автомобиле с подросшим сыном

Полина Гагарина не любит пиариться на личной жизни. Девушка еще весной рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым, но предпочитала никому об этом не говорить. А когда появились слухи о проблемах в семье певицы, она просто подтвердила этот факт. Артистка не стала называть причины размолвки, а в декабре она подала на развод. Теперь блондинка заботится не только о трехлетней дочке Мие, но и о 13-летнем сыне Андрее от первого брака.

В декабре у Полины прибавилось работы. Девушка снимается в новогодних передачах и концертах. На днях она выступила в вечернем платье на «Песне года». А потом целый день артистка провела с дочкой, играя с ней в снегу и собирая домик из лего. А вот 10 декабря певица отправилась гулять со старшим наследником. Гагарина запечатлела себя в черной шубе с длинным мехом, как у лисы. Девушка была без макияжа, поэтому наложила фильтр. Андрея позабавило, когда современные технологии пририсовали ему румянец и легкий мейк-ап.

«Посмотри, какой ты», — сказала звезда, смеясь.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что она выглядит прекрасно, а ее зимний аутфит пришелся по вкусу ее фанаткам. Также сын звезды, по мнению подписчиков, растет не только красивым, но и скромным.

«У вас не сын, а принц», «Ой, такие милые», «Мы тоже так балуемся», «Полина, вот это шубка», «Какая вы элегантная», «Крутая», «Полина, прям дама», «Ваш сын красавчик», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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