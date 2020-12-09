«Какая же она умница»: Валерия в карамельном жакете из кожи увиделась с дочкой Пригожина

Валерия и Иосиф Пригожин Недавно провели отпуск в Дубае. Супруги решили развеяться перед праздниками и множеством новогодних съемок. Когда пара вернулась в Москву, то сразу навестила сына певицы Арсения Шульгина и его новоиспеченную жену Лиана, которая ждет ребенка. Уже в этом месяце девушка должна подарить артистке внучку. Они устроили семейное застолье, чтобы пообщаться. А 9 декабря Валерия провела вечер с дочкой своего мужа от второй жены Лейлы Фаттаховой, с которой, к слову, она тоже хорошо общается.

Артистка для такого случая облачилась в джинсы и жакет карамельного цвета из кожи. Она поужинала с Елизаветой Пригожиной в одном из своих любимых ресторанов в Москве. Иосиф тоже был в джинсах и толстовке. Они не только пообщались, но и сделали совместное фото с 21-летней брюнеткой, которая не стала наряжаться, выбрав джинсы и рубашку оверсайз.

«Наконец увиделись с нашей Лизочкой. Какая же она умница, причем во всех отношениях», — заявила Валерия. «Поладили с первого дня знакомства друг с другом», — призналась она поклонникам.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие посчитали, что девушка похожа на отца. «Лиза на папу очень похожа. Счастливая, значит, будет», «Какие вы замечательные! Мне пока, чтобы увидеться с детьми, достаточно открыть глаза», «Лер, выглядишь моложе Лизки!», «Замечательная семья, сразу видно», «Лиза очень похожа на свою маму! Очень приятная девушка! И всегда много лет приятно видеть Валерию и Йосифа в компании Лизы и ее мамы!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Пригожина также есть дочка Даная и сын Дмитрий от первого брака. Продюсер всегда помогал наследникам, оплачивал кружки и даже подарил им по квартире, но наследники с ним не общаются. Иосиф делился в интервью, что уверен в том, что против него их настроила бывшая жена Елена.

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