«Очень красиво»: Водянова подловила дочку Неву в сливочной зимней куртке и плюшевой шапке

Наталья Водянова восхищает поклонников не только своей красотой, но и неиссякаемой энергией. Она смогла построить карьеру в модельном бизнесе и при этом стать многодетной мамой. От первого брака с британским аристократом у нее трое детей: Лукас, Нева и Виктор. А последние девять лет девушка живет с миллиардером Антуаном Арно. У них также есть общие дети: Роман и Максим. Девушка каждые выходные посвящает наследникам, а вот в будни успевает работать, посещать светские рауты и летать на съемки.

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С наступлением декабря Наталья успела украсить елку, а также весь особняк, в котором впервые отметит Новый год. Она перебралась в новый дом лишь в начале этого года. Девушка дорожит семьей и всегда старается каждому из детей уделить внимание. Младших наследников она показывает редко, а вот с сыном Лукасом и дочкой Невой часто путешествует, а также устраивает с ними фотосессии и домашние посиделки.

8 декабря в Париже настали морозы. Водянова решила заснять окна, которые покрылись льдом и инеем. При этом она подловила наследницу, которая наблюдала за тем, как выдыхаемый ею воздух превращался в пар. Нева облачилась в сливочную зимнюю куртку, а также плюшевую шапку. Примечательно, что дети модели разговаривают на французском, а также английском языках, но понимают и русский. Наталья на этот раз общалась с наследницей на своем родном языке.

«Все? Смотри, Невочка», — сказала девушка. «Вау, очень красиво», — заявила в ответ Нева.

У 14-летней девочки отрасли волосы. Она пошла в маму, поэтому у нее светло-русый оттенок локонов. Поклонники восхитились красотой дочки модели. Напомним, что недавно в семье Водяновой произошло пополнение. Она завела щенка, который сразу очаровал и ее мужа Арно и всех детей.

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