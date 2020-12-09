Идеальный вечер с друзьями: Водянова вместе с детьми приехала в гости к подруге-балерине

Наталья Водянова в этом году наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно. Пара вместе уже девять лет. Французский миллиардер долго медлил со свадьбой, хотя избранница подарила ему двоих сыновей — Романа и Максима. От первого брака у нее также есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Они живут все вместе в огромном особняке, куда переехали не так давно. Модель, несмотря на свою занятость, старается все свободное время уделять наследникам.

На днях Наталья украсила дом к Новому году. Она любит уделять внимание мелочам. Красотой главного символа Нового года первым насладился ее младший сын. А накануне дочка модели Нева утеплилась, так как во Франции настали морозы. Обычно девушка проводит время с наследниками на выходных, но в декабре она сделала исключение и отправилась с ними в гости посреди недели.

Водянова привезла детей к друзьям — Наталье Томпсон — балерине, которая училась в США, а также ее мужу — фотографу Чарзльзу. У них шестеро детей, поэтому большая семья живет в просторном деревянном доме возле леса.

«Ваш дом вдали от нашего дома — это люди, которых мы любим», — отметила звезда.

Она поделилась кадрами, на которых наследники ее тезки играют на синтезаторе и поют, а в это время сын Водяновой Виктор играл с одним из сверстников в шахматы, а брат Лукас за ними наблюдал. Примечательно, что семья Томпсонов очень любит путешествовать по России и изучать историю. В их доме много картин с красивыми пейзажами.

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