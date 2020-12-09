«Заставила нас работать»: Водянова в трикотажном платье в пол нарядила елку в доме Сергеенко

Модель приехала в Россию и сразу отправилась в гости к своей подруге-дизайнеру. Вместе с сыновьями они помогли украсить особняк к праздникам.

Наталья Водянова не скрывает, что любит свою родину. Хоть девушка уже много лет живет в Париже с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно. Обычно девушка каждый год приезжает в гости к маме и сестре, но на этот раз она почти не покидала свой особняк во Франции из-за пандемии коронавируса. В гости к ней осенью приезжала бабушка. Тогда модель устроила семейное застолье.

А 9 декабря Водянова неожиданно стала делиться кадрами, сделанными в России. Она заглянула в гости к подруге-балерине, которая живет возле леса с мужем и шестью детьми. Девушка насладилась приятной компанией и погуляла по заснеженному лесу со своими старшими наследниками: Лукасом, Невой и Виктором. А вечером Наталья пришла в гости к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой дружит много лет.

Девушка облачилась в силуэтное трикотажное платье макси с высоким горлом и платком в русском стиле. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Модель насладилась тортом медовиком и сладкими орешками со сгущенкой. В это время ее старший сын стал помогать наряжать елку. У дизайнера в коллекции оказались раритетные елочные игрушки.

«Она заставила нас работать и мы с радостью повиновались», — заявила Водянова.

Пока Виктор отдыха на диване, Лукас украшал елку. «Забавный парень», — так назвала его мама. Девушка отметила, что получила елка в театральном стиле. В беседе с друзьями она проговорилась, что скоро поедет в Мурманск. По всей видимости, модель запланировала большое путешествие.

Сморите также: