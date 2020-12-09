«Моя сестручо»: Навка в шелковом платье лавандового цвета запечатлелась с Варнавой

Татьяна Навка не скрывает, что дружит со многими представителями шоу-бизнеса. Недавно на «Ледниковом периоде» она подружилась с Ольгой Бузовой. Спортсменка призналась, что разглядела в девушке трудолюбие и доброту. В последнее время фигуристка нечасто выходит в свет. В декабре она побывала на вечеринке у Филиппа Киркорова, который устроил праздник для своей дочки Аллы-Виктории. А 9 декабря девушка не забыла поздравить с днем рождения Екатерину Варнаву.

В соцсети Навка поделилась снимками, на которых запечатлена с именинницей. На на одном из них актрису сфотографировали с фигуристкой и ее дочкой Надеждой после ледового шоу. Также спортсменка показала редкие фото с вечеринки, которую устраивала Варнава год назад. Татьяна тогда блистала в шелковом платье лавандового цвета, а Екатерина была облачена в брючный костюм оверсайз.

«Моя дорогая девочка, моя сестручо, с днем рождения! Ты лучик солнца, смеха, радости и позитива, столько легкости, самоиронии и эмоций! Ты не женщина, ты просто вулкан страстей! Бурли, играй, свети, мечтай, живи только так, как можешь ты одна! Будь счастлива и любима!» — написала звезда.

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такой дружбой можно гордиться. «Гениальные люди», «И правда похожи», «Когда показалось, что родные сестры! Что не говори, каждая из вас источник радости», «Вы так с сестрой на лицо не похожи , как с Катюшей….», «Красотки», «Прекрасно, когда есть чувство юмора», «Таня такая сногсшибательная в этом платье», — прокомментировали пост подписчики.

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