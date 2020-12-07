«Горжусь!»: Татьяна Навка запечатлела шестилетнюю дочку в платье Moschino с золотой медалью

Татьяна Навка не так давно открыла собственную школу фигурного катания. Теперь она тренирует юных спортсменок. С ранних лет умеет кататься на льду и ее шестилетняя дочка с Дмитрием Песковым. Малышка Надежда также ходит на занятия по балету, но фигурное катание она не бросает. Недавно Навка открыла ГУМ-каток на Красной площади. Она представила яркие эпизоды из своих ледовых постановок, а также провела зарядку на льду вместе с наследницей.

А 7 декабря Татьяна отправилась на соревнования по фигурному катанию, чтобы поддержать учеников своей школы и собственную дочку. Надежда уже приносила домой медали. На этот раз она пополнила копилку очередным золотом. Спортсменка запечатлела девочку на пьедестале в черном платье с пышной мини-юбкой и медалью на шее, а также с кубком в руках. Малышка улыбалась, не скрывая радости.

«Сегодня наша школа успешно приняла участие в соревнованиях „Веселые льдинки“ ЛК „Морозово“ г. Москва! Среди других участников были, в том числе и детки из школ ЦСКА, Самбо-70, но весь пьедестал возраста 2013–2015 г.р. заняли наши фигуристки! Поздравляю и деток, и тренерский состав! Так держать и дальше! Горжусь!!! P. S. Особенно одной юной фигуристкой в центре», — рассказала Навка.

Позже спортсменка сняла дочку дома. Девочка стояла на кухне в хлопковом платье пастельного цвета Moschino и демонстрировала грамоту.

«Надюша, расскажи, что это у тебя? Грамота за что? За первое место, ты моя девочка», — похвалила кроху мама.

Навка отметила, что девочка волновалась и перепутала один из элементов во время выступления, но это не испортило впечатление судей от ее катания. Тем более, что тренер подсказала девочке, что делать. Поклонники поздравили юную фигуристку. «Трудяжка маленькая!», «Достойная дочь своей мамы», «Талантлива, как мама», «Счастливая Надежда», — прокомментировали кадры подписчики.

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