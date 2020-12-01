Татьяна Навка в шифоновом белом платье макси повеселилась на вечеринке у Филиппа Киркорова

Фигуристка вместе с певицей Жасмин и другими звездами привела детей на праздник. Она поздравила дочку Филиппа Киркорова Аллу-Викторию с девятилетием.

Татьяна Навка в последние месяцы бала занята на работе. Она регулярно участвовала в съемках шоу «Ледниковый период», где сидела в кресле члена жюри. Но на днях съемки проекта завершились, поэтому у нее появилось свободное время. Сначала она приняла участие в открытии ГУМ-катка, где появилась с дочкой Надеждой, а также своим мужем — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. А 1 декабря фигуристка отправилась в гости к Филиппу Киркорову.

Певец закатил шумную вечеринку в честь своей дочки Аллы-Виктории, которой исполнилось девять лет. Артист встретил девочку после школы и отвел на праздник, который устроил для нее сюрпризом. Именинница облачилась в пышную розовую юбку из фатина и джемпер в тон. Ее поздравили звезды и их дети: Сергей Лазарев привел сына Никиту, Яна Рудковская — сына Сашу Плющенко, а Ани Лорак — дочку Софию.

Навка для такого случая облачилась в белое шифоновое платье с голубым узором. Наряд в пол она дополнила широким поясом. Спортсменка распустила волосы и сделала неброский макияж. Она привела шестилетнюю дочку на вечеринку. Надежда была облачена в платье миди с золотым отблеском. На празднике была певица Жасмин, с которой Татьяна давно дружит. Дочка артистки Маргарита, облаченная в черное платье, держала Надю за руку. Почти весь вечер они веселились вместе.

Также частью дружной детской компании стала дочка Ани Лорак. Она прыгала, танцевала и играла с аниматорами. Кульминацией вечера стал пятиэтажный торт, который вкатили в зал. Дети столпились вокруг впечатляющего десерта. Именинница загадала желание и угостила всех сладостями. В это время Навка веселилась с другими гостями. Она даже увиделась с Ольгой Бузовой, которая участвует в «Ледниковом периоде» и успела подружиться с фигуристкой.

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