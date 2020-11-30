«Не может не восхищать»: Татьяна Навка в пальто лавандового цвета поздравила Ольгу Бузову

Татьяна Навка не раз участвовала в шоу «Ледниковый период». В этом году она заняла место в кресле жюри вместе с Татьяной Тарасовой и Еленой Исинбаевой. Теперь фигуристке приходится оценивать труд участников и даже своего бывшего партнера на льду Романа Костомарова. Проект близится к завершению, поэтому каждое выступление участников оценивается с еще большей придирчивостью. Однако в тройке лидеров держится Ольга Кузьмина, Регина Тодоренко и Вячеслав Чепурченко.

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А вот Ольга Бузова успела пережить одну номинацию. Недавно она оказалась в претендентах на вылет из шоу. Однако, как известно, съемки проекта проходят раньше, чем выпуски выходят в эфир. На минувших выходных был отснят полуфинал проекта. Навка с радостью сообщился, что Ольга попала в финал, что для многих поклонников стало удивлением, так как девушка долгое время получала низкие баллы.

В соцсети Татьяна опубликовала фото, на котором позировала с телеведущей. Она предстала в черной водолазке и пальто лавандового цвета. Ольга, в свою очередь, предстала в сценическом костюме.

«Ольга Бузова — одна из участниц «Ледникового периода». До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привели к финалу», — написала спортсменка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. При этом многие были раздосадованы тем, что именно Бузова дошла до финала. «Самые лучшие — Энберт и Кузьмина, самые достойные, что бы победить», «Пара Бузова и Соловьев должны уже были покинуть этот проект», «Бузова в финале? Вы серьезно? Столько участников достойных вылетели, а Бузова осталась…», «Согласна, Оля — молодчинка, трудится и вот результат какой хороший», «Бузову можно не любить, но она трудяга. Старается», — прокомментировали пост подписчики.

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