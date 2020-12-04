Новая версия: Цивин хотел превратить дачу Баталова в Дом ветеранов кино

Такое место было бы очень полезным для проворачивания афер с недвижимостью возрастных артистов.

На днях «всплыл» еще один эпизод в скандальном деле имущества актера Алексея Баталова, которое якобы хотели присвоить актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Последний рассказал, что вдова народного артиста СССР Гитана Леонтенко хотела продать семейную дачу, а он предложил построить там Дом ветеранов кино имени Баталова.

Teleprogramma.pro обратилась за комментарием к адвокату Юлии Антоновой, представляющей интересы жены и дочери умершего актера. Та подчеркнула, что ни о какой продаже дачи речи никогда не стояло, а информация об этом родилась в голове у Цивина. Юрист отметила, что данный объект недвижимости Баталов подарил своей дочери Марии, и она очень дорожит этим домом, в котором осталось множество вещей отца.

«Или сама Гитана Аркадьевна, или Владимир Иванов (близкий друг Алексея Баталова. — Прим. ред.) рассказал, что слышал, как Цивин действительно обсуждал это как идею использования имущества с постройкой большого дома примерно на 40 коек. И под эту его замечательную схему с договорами ренты хотел просто свозить туда людей и какое-то время содержать их там. Поэтому это была чисто его идея, о которой Гитана Аркадьевна узнает с экрана», — говорит Антонова.

Напомним, что Цивина и Дрожжину обвиняют в целом ряде афер с недвижимостью престарелых актеров. Супругу якобы несколько лет использовали схему с рентой, то есть заботились об артистах на пенсии, а потом получали их квартиры. Правоохранительные органы и общественность обратили внимание на подозрительные действия пары после скандала с наследством Алексея Баталова.

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