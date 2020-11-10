«Я их не пускал»: Рудинштейн вспомнил о перепалках с Дрожжиной и Цивиным

В связи с громким делом о присвоении Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным имущества семьи актера Алексея Баталова в прессе то и дело всплывает информация о том, что известная пара наладила целый конвейер сомнительных сделок с пожилыми артистами ради получения их квартир.

Знаменитый кинопродюсер Марк Рудинштейн, например, уверен в том, что Дрожжина и Цивин постоянно пытались втереться в доверие к возрастным актерам и для этого охотно посещали различные светские мероприятия, где можно было завязать нужные знакомства.

«Они постоянно пытались попасть ко мне на «Кинотавр». Я их не пускал. Тогда они старались пробиться на кинофестиваль через моих помощников. Звонили от имени депутата Государственной думы», — рассказал продюсер порталу Teleprogramma.pro.

Но пара все равно пробиралась на актерские вечеринки, даже когда Рудинштейн пытался им помешать. По его словам, они опускались до подделки билетов, чтобы попасть на мероприятия. Один раз ему пришлось выдворить их с парохода, который отправился в круиз в рамках «Кинотавра», а во время другой стычки Рудинштейн и Цивин даже подрались.

Продюсер отметил, что когда началась история с имуществом Баталовых, он нисколько не удивился. По его информации, подобных дел у известной пары было немало.