«Ни о какой продаже дачи речи не было»: адвокат семьи Баталовых о новом заявлении Цивина

Юрист Юлия Антонова рассказала о реакции Гитаны Леонтенко и Марии на высказывание Михаила Цивина о желании превратить семейную дачу в Дом ветеранов кино.

«Санта-Барбара» с участием актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова, продолжается.

На этот раз Цивин рассказал, что однажды вдова актера Гитана Леонтенко обратилась к нему с просьбой продать семейную дачу. Он отметил, что ситуация на рынке недвижимости не располагает к лишним движениям и предложил построить на этом месте Дом ветеранов кино им. Алексея Баталова.

У общественности сразу же возникли подозрения, что таким образом Михаил Цивин планировал снова совершать сделки с недвижимостью престарелых актеров, а их самих отправлять доживать свой век на дачу Баталовых.

Что думает об этой ситуации сама Гитана Леонтенко? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова.

«Гитана Аркадьевна теперь многое о себе узнает с телеэкранов. Цивин и Дрожжина комментируют такие вещи, которые не происходили вообще. Гитана Аркадьевна юридически никакого отношения к этой даче не имеет. Это имущество Марии, которое папа подарил ей по договору дарения. И она очень дорожит дачей, поскольку провела там свое детство. Там очень много вещей Алексея Баталова, которые он делал своими руками. На даче есть замечательный камин, журнальный столик. Маша просматривает там фильмы, как она с папой еще при его жизни посещала эту дачу. Поэтому ни о какой продаже этого имущества и не было речи. Цивин, скорее всего, выкладывает свои подсознательные задумки и хочет каким-то образом облагородить их», — отметил адвокат.

— Откуда тогда пошла такая информация?

— Или сама Гитана Аркадьевна, или Владимир Иванов (близкий друг Алексея Баталова — прим. ред.) рассказал, что слышал, как Цивин действительно обсуждал это как идею использования имущества с постройкой большого дома примерно на 40 коек. И под эту его замечательную схему с договорами ренты хотел просто свозить туда людей и какое-то время содержать их там. Поэтому это была чисто его идея, о которой Гитана Аркадьевна узнает с экрана.

— Имел ли Цивин право вообще рассуждать на эту тему? Ведь дача ему не принадлежала…

— Мы все понимаем, что действовать от имени собственника можно только тогда, когда собственник уполномочен действовать. И он выразил свою волю, а мы же, как его представители, механически доводим ее до цели. У Марии спрашивали, и она даже близко не задумывалась об отчуждении этой дачи. Она считает, что это место связано с ее отцом. Маша хочет дождаться лета и выехать на дачу, поскольку ей там очень удобно творить.

Поэтому Цивин рассуждал уже с той позиции, что все имущество принадлежит им с Дрожжиной, как собственник, который может в полной мере распоряжаться «нажитым».

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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