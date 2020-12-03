Уже с волосами: Подольская показала спящего младшего сына Преснякова в детской кроватке

Наталья Подольская редко рассказывает о личной жизни. Однако в этом году в ее семье произошло несколько радостных событий. Сначала певица и ее муж Владимир Пресняков завели щенка Басю. Собаку породы кокер-спаниель они подарили своему сыну Артемию на пятилетие. А минувшей осенью у них снова произошло пополнение. Артистка родила второго сына, который получил имя Иван. Теперь девушка делится маленькими материнскими радостями.

Недавно Подольская смогла сходить на свидание с мужем. Пресняков сводил ее в ресторан. Певица переживала, что не влезает в одежду. Она уже мечтает вернуться в форму. Также девушка успела побывать с сыновьями в гостях у своей сестры Юлианы. А вот 3 декабря, когда артист, по всей видимости, уехал на премию «Виктория» в Кремлевский дворец, Наталья осталась присматривать за малышами. Она сняла на видео детскую комнату.

В колыбельке сладко спал ее младший наследник. У него уже отрасли волосы. «Тишина», — отметила певица. Подольская прошлась по комнате, где у окна есть софа с десятком подушек. Детская кроватка была подобрана голубого цвета, она стоит рядом с родительским ложем, чтобы ночью было удобно убаюкивать и кормить ребенка.

Поклонников умилили трогательные кадры. Многие отметили, что мальчик пошел в папу. «Какая прелесть», «Сладкий», «Идеальная картина», «Как у вас уютно», «Малыш прекрасный», «Папин носик», — стали обсуждать видео пользователи Сети.

Напомним, что для Преснякова — это уже третий ребенок. От отношения с Кристиной Орбакайте у него есть старший сын Никита.

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