Как из сказки: Дайнеко в воздушном платье-бюстье из фатина появилась в Кремлевском дворце

Виктория Дайнеко в этом году, как и другие артисты, редко появляется на публике. Девушка летом ездила в США с маленькой дочкой, а потом с трудом смогла вернуться в Россию, так как авиасообщение между странами закрыли из-за пандемии коронавируса. Осенью артистка изредка виделась с подругами. Каждый раз артистка демонстрировала стильны образы. Чаще всего она выбирала брючные костюмы.

А так как в этом году запретили новогодние гулянья, то все съемки и мероприятия, связанные со скорым Новым годом, проходят в закрытом режиме. Так, 3 декабря в Кремлевском дворце прошла премия «Виктория». Она была учреждена поэтом Михаилом Гуцериевым, композитором Игорем Крутым и писателем Юрием Костиным. В этом году концерт прошел без зрителей, а все гости мероприятия сдали тест на коронавирус.

Одной из участниц концерта стала Виктория. Она решила запечатлеться в гримерке. Девушка для такого случая облачилась в воздушное пышное платье-бюстье с ниспадающими рукавами нюдового цвета в горох. Наряд длины миди артистка дополнила золотыми босоножками на шпильке. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Потом Дайнеко отправилась позировать на ковровую дорожку перед папарацци.

«Любимая гримерная», — написала звезда.

Поклонники восхитились вечерним образом певицы. Многие соскучились по ее красивым нарядам. «Красотка! Все фото хороши», «Какое хорошенькое платье, как из сказки», Очень красивое платье«, «Прям барыня», «Ой, мы соскучились! Так красиво!», «Новый год и уже звезды наряжаются, волшебство», — прокомментировали пост подписчики.

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