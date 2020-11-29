«Моя мама»: Подольская поделилась архивным снимком с мамой и свекровью

В день матерей Наталья Подольская, которая сама недавно стала мамой во второй раз, решила опубликовать в своем Instagram серию архивных снимков. Большая часть из них была – с ее родной мамой, а на одном – и со свекровью Еленой Пресняковой.

«Моя мама всегда рядом со мной, я хочу попросить прощение за все свои срывы и наши ссоры. Я обещаю смирять свой пыл и быть осторожнее с тобой! Если случается ссора между нами, то это, конечно, моя вина, потому что это я не сдерживаюсь, а ты имеешь право на все! Пишу это и слезы текут и вряд ли это гормоны… Мама моя! Я очень люблю тебя!», — написала Подольская.

Напомним, что десять лет назад Наталья Подольская стала женой Владимира Преснякова-младшего. Пара воспитывает двоих детей. Старшему Артемию в этом году исполнилось 5 лет, а младшему Ване – всего месяц.

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