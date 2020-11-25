«Детей на нянь мы не скидываем»: Подольская отреагировала на упреки поклонников

Певица призналась, что старается обходиться без посторонней помощи. Она не стала скрывать, что с появлением второго ребенка, ей пришлось разделить обязанности с Владимиром Пресняковым.

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Она никогда не говорила, что мечтает о большой семье. С мужем Владимиром Пресняковым певица воспитывает пятилетнего сына Артемия. А в конце октября на свет появился их второй наследник Иван. Артист едва сдерживал слезы, когда взял его на руки. Поклонники поздравили пару, но многие были огорчены, так как мечтали, что у Преснякова родится дочка, но судьба решила иначе.

Теперь Наталья привыкает снова заботиться о младенце. Порой она признается, что ее жизнь заметно поменялась. Так, недавно она отправилась на встречу с подругами, но ей пришлось прервать веселье, так как певица забыла взять с собой молокоотсос. Заботиться о малыше ей помогает муж. Накануне она рассказала, что посетила мероприятие, где рассказывали о распределении обязанностей между мужчинами и женщинами. Поклонники стали упрекать артистку, так как она пользуется услугами нянь, а значит у нее есть больше свободного времени, чем у других мам.

«У нас все равно есть обязанности по дому и детей на нянь мы не скидываем. Стараемся максимально заниматься ими сами. Вова возит Тему на секции сам, к примеру, а я остаюсь с Ваней», — ответила злопыхателям девушка.

К слову, за последний месяц Подольская лишь раз оставила детей без своей заботы, когда решила развеяться. Пресняков сводил ее на свидание в ресторан. Фанаты заступились за артистку. Они отметили, что в современном мире порой сложно обойтись без помощи близких или нянь, когда есть дети. Позже Наталья решила дать советы тем, кто только готовится к материнству.

«Ребят, я решила, что пока я сижу дома, буду делиться информацией, которая крайне важна. Я готова с вами делиться, пока Ваня гуляет. Первое, беременность всегда окутана очень большими стереотипами и нашими страхами. Например, наши страхи летать на самолете или заниматься спортом, или спать на боку… В общем, главное не впадать в панику и доверяться проверенной информации», — отметила звезда.

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