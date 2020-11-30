Ксения Бородина в лавандовом платье с воланами встретилась с Владом Кадони

Ксения Бородина недавно призналась, что не любит зиму. Ее угнетает не только пасмурная погода и серость улиц, но и то, что нужно одеваться как капуста, в несколько слоев. Телеведущая обожает делать покупки, поэтому регулярно пополняет гардеробную люксовыми обновками. Недавно она хвасталась пальто с мехом, а позже купила норковую шубу. При этом до наступления морозов девушка предпочитает носить куртку-рубашку, а на съемочной площадке она даже носит мини-юбки.

Накануне Ксения отправилась на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Она решила похвастаться новым образом, который ей подобрали стилисты. Девушка позировала в атласном платье по фигуре лавандового цвета. Воланы украшали ее образ. Телеведущей также выпрямили волосы и сделали макияж с акцентом на глаза. Ее веки мерцали за счет розовых теней.

«Ты куда сразу идешь?» — спросила она Влада Кадони. «К тебе», — пояснил он. «Ксения и Влад, во время подводки вы прям близко друг к другу не прижимайтесь», — неожиданно попросил режиссер.

Просьба рассмешила Бородину. «А мы обычно и не прижимаемся. Хорошо, я вообще готова подальше держаться от Влада», — пошутила она.

Поклонники восхитились женственным образом звезды. Многие посчитали наряд телеведущей очень нарядным. «Как вам идет такой цвет», «Ой, с этим поясом талия у вас осиная», «За счет правильного кроя вы прям худышка», Какой праздничный образ, как на Новый год«, «Оттенки фиолетового у вас мелькают все чаще», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Напомним, что Ксения воспитывает дочерей: Марусю и Теону. Своих наследниц она тоже любит наряжать.

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