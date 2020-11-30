«Мне тяжело выряжаться»: Бородина отметилась в шерстяной рубашке в клетку с широким поясом

Ксения Бородина не раз говорила, что любит делать покупки. В ее роскошном особняке есть гардеробная, где она хранит люксовые наряды, обувь, сумки и аксессуары. Каждый сезон телеведущая пополняет свою коллекцию трендовыми обновками. На зиму телеведущая купила несколько пуховиков, пальто и даже норковую шубу. Недавно она побывала на вечеринке у Натальи Варвиной, где отметилась в мини-юбке и сапогах.

А вот 30 ноября перед поездкой на работу Ксения стала подбирать себе образ и пришла к выводу, что утепляться ей не нравится. Облегающие брюки с ботинками она дополнила шерстяной рубашкой в клетку с широким поясом. Под низ девушка надела белую рубашку. Она записала видео, пожаловавшись подписчикам.

«Как же тяжело зимой одеваться. Вы себе не представляете! Каждый раз для меня это пытка. Я обожаю футболки, джинсы, какие-то юбки, платья, но как же мне тяжело выряжаться каждый раз в зиму. Еще и шерсть! В ней тепло, но у меня на нее аллергия, и всегда приходится что-то под них надевать. Все время все колет, всего много. Ощущаешь себя капустой, вот», — пожаловалась звезда.

Многие признались, что солидарны с Ксенией. При этом поклонники отметили, что она очень часто покупает зимние вещи, поэтому сочли, что наряжаться ей все-таки нравится.

Смотрите также: