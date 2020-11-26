«Красота!»: Ксения Бородина похвасталась алой сумкой Gucci за 155 тысяч рублей

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она регулярно ездит на отдых. Только в этом году девушка прядка шести раз устраивала себе отпуск. Доход ей приносит не только основная работа на шоу «Дом-2», но и реклама в соцсетях. Порой она берется вести свадьбы и другие мероприятия за крупные суммы денег. Это позволяет ей жить на широкую ногу. Не удивительно, что телеведущая любит пополнять гардероб люксовыми нарядами.

Недавно Ксения похвасталась новой шубой из натурального меха, а также приобрела пальто и пуховик. Девушке нравится одеваться в зависимости от настроения. Так на вечеринке у Натальи Варвиной она была в лаконичном наряде с мини-юбкой и пальто. Теперь телеведущая получила вещи, которые заказала. По ее словам, их привезли из Италии. Для начала Бородина достала теплый костюм пастельного оттенка.

«У меня очередной разбор моего заказа. Вот такой вот костюм, о котором вы меня все время спрашиваете. Я их очень люблю. Вы знаете, что я их ношу. Сейчас еще покажу, что есть», — пояснила она.

Также девушка закупилась косметикой и кремами. А потом она похвасталась главным приобретением.

«Ну и самое интересное — это сумка. Сейчас покажу какая. Та-дам! Красота!» — отметила Ксения.

Она показала алую сумку Gucci из натуральной кожи за 155 тысяч рублей. К слову, телеведущая уже собрала целую коллекцию обуви и сумок. По словам девушки, она иногда раздает вещи подругам. На этот раз ее обновка понравилась многим подписчикам. Звезду одарили восхищенными комментариями.

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