«Глаз не оторвать»: Бородина в юбке плиссе и пальто оверсайз отправилась на вечеринку к Варвиной

Телеведущая стала гостьей на празднике у экс-участницы реалити-шоу «Дом-2». Там она не только попробовала изысканные блюда, но и пообщалась с Ольгой Орловой.

Ксения Бородина в этом году успела несколько раз побывать в отпуске. Телеведущая отдыхала в Сочи, Крыму и Турции. Теперь она вернулась к работе. Девушка регулярно участвует в съемках, каждый раз представая в стильных луках. Она не жалеет денег на люксовые обновки. При этом порой ведущая реалити-шоу «Дом-2» отказывается от светских раутов, чтобы больше времени побыть с детьми. Однако 24 ноября она решила провести время вне стен своего дома.

Сначала Ксения похвасталась своим нарядом. Она облачилась в короткую юбку плиссе черного цвета и белоснежную рубашку. Простой образ девушка разбавила серым пальто оверсайз и трендовыми ботинками на толстой подошве. Изюминкой стала сумка Prada, которую недавно купила телеведущая. Как оказалось, она отправилась на вечеринку, которую устроила бывшая участница телестройки Наталья Варвина.

В ресторане появились также коллеги телеведущей Влад Кадони и Ольга Орлова. Бывшая участница группы «Блестящие» тоже предпочла лаконичный образ — брючный костюм с удлиненным жакетом. А вот именинница блистала в темно-синем платье бюстье с ниспадающими рукавами. Сначала девушки отведали изысканные блюда и обсудили последние новости, а ближе к вечеру они стали веселиться и танцевать.

«А вот и моя красивая именинница! Глаз не оторвать», — восхищалась подругой телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Бородина. Многие отметили, что она умеет быть стильной и сдержанной, что придает ее лукам изысканности.

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