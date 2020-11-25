Ирина Пегова в длинном пальто цвета капучино и терракотовых сапогах отправилась за продуктами

42-летняя актриса решила закупиться фермерским молоком и другими продуктами, так как хочет следить за фигурой. Некоторые поклонники отметили, что Ирина сильно постройнела.

Ирина Пегова всегда обладала нестандартной фигурой. Это не помешало артистке построить карьеру в кино, а также не раз проявить себя на телешоу. Поклонники знают, что актриса умеет бесподобно танцевать на уровне с профессионалами. А в этом году она также решила покорить лед. Артистка участвует в проекте «Ледниковый период», где уже успела впечатлить судей. Она находится в пятерке сильнейших участников шоу.

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25 ноября Ирина поделилась кадрами, на которых предстала в магазине фермерских продуктов. Она облачилась в легкое черное платье с цветочным принтом. Наряд в пол она дополнила кожаными сапогами терракотового цвета и двубортным длинным пальто оттенка капучино с поясом. Пегова завила волосы и собрала в небрежный хвост . Женственный образ она дополнила алой помадой. Девушка приобрела молочные изделия, а также кисломолочные продукты.

«Всееее! Сажусь на диету! Хочу разгрузочные дни!» — неожиданно призналась артистка.

Поклонники отметили, что Ирина уже заметно постройнела. Многие одарили комплиментами ее наряд. «Ира! Вот ты и так крошка. Один бюст остался!», «Ты, как всегда, прекрасно выглядишь», «Платьице супер! Ирина — выше всяких похвал», «Красотуля, худеть не надо, можно лишь поддерживать то что есть!», «Ирина, даже не думайте. Вы такая красавица», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Пегова всегда предстает в женственных платьях и на льду. Ее грацией восхитилась ранее Елена Исинбаева. Она отметила, что актриса является примером, как нужно любить себя и правильно демонстрировать фигуру, делая из недостатков — достоинства.

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