Еще и поет: Ирина Пегова в черном платье с юбкой солнце выступила на сцене

Ирина Пегова обладает сразу несколькими талантами. Девушка с молодости связала свою жизнь с кино. Она училась у Олега Табакова, а теперь не только играет в театре, но и постоянно снимается в фильмах и сериалах. Актриса обладает притягательной внешностью и нестандартной фигурой, поэтому сразу запоминается зрителям. Несколько лет назад она проявила себя на шоу «Танцы со звездами», где всех так впечатлила на танцполе, что стала победительницей.

А этой осенью Ирина участвует в проекте «Ледниковый период». Катание на льду дается ей не так легко, как простая хореография, но и тут она порой впечатляет судей и регулярно получает высокие оценки. Как оказалось, актриса еще и умеет петь. После очередных съемок она оказалась на концерте группы Raev Clan. Она вместе с ними поднялась на сцену и исполнила несколько песен. Артистка предстала в черном платье с юбкой солнце и серебристых лодочках.

Пегова исполнила как спокойные композиции, так и драйвовы. Публика приняла девушку очень тепло. Кадрами с выступления она поделилась в соцсети. Поклонники восхитились тем, что артистка не перестает развиваться. Многие назвали ее образ ангельским. К слову, за два месяца тренировок на льду она успела похудеть. Фанаты отметили, что платье подчеркнуло не только ее стройные ноги, но и талию.

Добавим, что Ирина всегда любила подчеркивать достоинства фигуры лаконичными нарядами.

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