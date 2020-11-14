Монохром стройнит: Пегова в джинсах скинни и стильном пуховике отметилась в Санкт-Петербурге

Ирина Пегова с недавних пор едва находит время на отдых. Девушка после карантина активно снимается в кино. За минувшие месяцы она отметилась в нескольких проектах. А осенью артистка стала тренироваться на льду, так как участвует в проекте «Ледниковый период». Несмотря на нестандартную фигуру, ей удается выполнять сложные поддержки и впечатлять судей своим артистизмом. К тому же, поклонники и друзья актрисы заметили, что она постройнела.

Даже Елена Исинбаева, которая заняла место среди членов жюри, недавно заявила, что Ирина ее вдохновляет тем, кто демонстрирует, как любить себя, превращая комплексы в достоинство. Артистка на льду и в обычной жизни любит носить платья в цветок, а в одном из своих постов она заявила, что хочет носить белые вещи, хоть с ее формами это и опасно, так как этот цвет полнит. А вот для прогулки по Санкт-Петербургу Пегова облачилась в монохромный наряд в черных тонах, который наоборот — стройнит, по словам экспертов.

Актриса поделилась снимком, где предстала в джинсах скинни и стильном пуховике черного цвета с двойными рукавами. Поясная сумка и массивные сапоги дополняли ее образ. Поклонникам она призналась, что ей катастрофически не хватает времени. По словам а актрисы, снова в Санкт-Петербурге она может оказаться в декабре, когда у нее появятся первые выходные.

«Хочу всегда, но самое ранее это декабрь. Там будут выходные», — написала звезда.

Но главным признанием Ирины стало то, что у нее есть возлюбленный. На вопрос, если у нее мужчина, она дала твердый ответ. «Конечно есть. А что, не похоже?» — заявила девушка. Поклонники обрадовались этой новости. Также многие одарили ее комплиментами, так как тотал лук пришелся им по вкусу. Фанаты вновь отметили, что Пегова выглядит очень стройной.