Сама элегантность: Ирина Пегова в бархатном платье по фигуре подчеркнула талию

Ирина Пегова привыкла удивлять публику. Девушка родилась в деревне, но смогла построить блестящую карьеру в кино. Она также успевает играть в театре и участвовать в разных телешоу. Несколько лет назад актриса произвела фурор на проекте «Танцы со звездами», где одержала победу. Теперь она пробует свои силы на льду в рамках проекта «Ледниковый период». Там артистка выступает с фигуристом Алексеем Тихоновым.

А накануне прошли съемки нового выпуска проекта. Ирина, несмотря на свои пышные формы, смогла проявить себя как фаворитка проекта. Девушка покоряет судей не только актерским мастерством, но и сложными элементами на льду. Сама она не скрывает, что порой ей сложно при исполнении поддержек партнером. Актриса уже получала травмы, поэтому периодически в ней просыпается страх. Но это не мешает ей обучаться новым элементам.

Поклонники заметили, что Пегова за два месяца проекта заметно постройнела. Многие считают, что она хорошеет на глазах. А теперь актриса выбрала для очередного выступления бархатное черное платье по фигуре с небольшим разрезом. Элегантный наряд она дополнился ниткой бус. Волосы девушка собрала в хвост, сделав пробор. Образ подчеркнул ее талию и постройневшие ноги. Ирина завораживала взгляд публики в руках своего партнера.

Под какую музыку выступила пара и как оценили выступление Ирины судьи, можно узнать уже субботу, 21 ноября, на Первом канале. А увидеть образы других участников шоу можно прямо сейчас в большом материале портала Teleprogramma.pro. Напомним, что номинантами на выбывание стали Ольга Бузова и Влад Соколовский. Кто-то из них покинет проект на этой неделе.

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